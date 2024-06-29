هل زيادة عدد المحامين في التوكيل يرفع قيمة تكلفته؟.. مصدر يرد

قال مصدر بالشهر العقاري، إن زيادة عدد المحامين مهما كان لا تزيد ثمن التوكيل، لافتاً إلى أن ثمنه في الفترتين الصباحية والمسائية لا يتجاوز 60 جنيها، بالإضافة إلى رسوم خدمة الفترة المسائية.

المسموح لهم بالوكالة

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال تحرير توكيل عام قضايا يجب أن يكون الطرف الثاني محاميًا، أو قريب حتى الدرجة الثالثة، مشيراً إلى أنه في حالة تحرير توكيل لأكثر من طرف يجب تحديد اختيار (مجتمعين أو منفردين)، في ممارسة المهام الموكل بها المحامي أو من يوكله من أقاربه.

حالات إلغاء التوكيل

وأردف المصدر، أن القانون حدد بعض الحالات التي يمكن فيها للموكل إلغاء التوكيل بصورة منفردة بدون تواجد الموكل له، وتشمل:

- أن يكون التوكيل عام متضمن البيع للنفس أو الغير بإرادة منفردة مادام غير وارد على مال معين من أموال الموكل.

- عدم وجود شرط بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين.

- عدم وجود شرط لاستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

عدد المحامين في التوكيل

ولفت المصدر إلى أن توكيل القضايا يمكن أن يحرر لصالح محامي أو أكثر بدون حد أقصى، بحيث يمكن للموكل أن يضع عددًا من المحامين والمحاسبين مثلًا معًا لتأسيس شركة أو للقيام ببعض الأعمال أمام الضرائب.