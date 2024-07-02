تفاصيل التواصل مع مبادرة «أبدا» لدعم المشروعات الصغير والكبيرة.. التقديم إلكترونيا

يستطيع أصحاب المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتنهية الصغر في التواصل السريع مع مبادرة «أبدا»، التى تهدف إلى توطين الصناعات الحديثة، وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتقليل فجوة الاستيراد، تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، وزيادة الابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال رابط إلكتروني سريع للتسهيل على المواطنين.

رابط التواصل مع مبادرة «أبدا»..ادعم مشروعك

أتاح القائمون على مبادرة ابدأ للمواطنين الراغبين في الاستفادة من المبادرة التواصل السريع عبر الرابط الإلكتروني، حيث يتم التوضيح نوع الدعم المطلوب في أي من الـ5 مجالات التالية:-

- مصنع قائم ويحتاج إلى دعم.

- مستثمر صناعي يرغب فى إقامة مشروع ويحتاج إلى دعم.

- التقديم لمبارة معداتك شركتك.

- ابدأ رغبة الطلبة للتقديم في المدارس الوطنية للعلوم التقنية.

- الاشتراك في برنامج التحول الرقمي للمصانع المصرية.

وبعد اختيار نوع الدعم المطلوب من أي المجالات الـ5 المتاحة، يدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة، ويضغط على أيقونة الحفظ، وسوف يقوم القائمون على المبادرة بالتواصل.

هذا ومن المعروف أن مبادرة «ابدأ» استطاعت جذب استثمارات ضخمة، كما نجحت في إقامة كيانات صناعية جديدة، وذلك بإجمالي 1.23 مليار دولار، كما نجحت أيضا في توطين 23 صناعة جديدة، وذلك لأول مرة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تذليل العقبات، والعمل على توفير الدعم الكامل لكثير من المشروعات الصناعية، التي تقدراستثماراتها بـ23 مليار جنيه في نحو 8 قطاعات صناعية مختلفة.