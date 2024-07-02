حلمي النمنم يثمّن دعم «المتحدة» للقضية الفلسطينية في مهرجان العلمين: موقف وطني

ثمّن الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، قرار الشركة المتحدة بدعم القضية الفلسطينية من خلال تخصيص 60% من أرباح مهرجان العلمين لصالح فلسطين، ورفع علم فلسطين على جميع فعاليات المهرجان الذي ينطلق يوم 11 يوليو الجاري ويستمر لـ6 أسابيع، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعام الثاني على التوالي.

النمنم: الشركة المتحدة شركة وطنية مصرية

وأضاف النمنم لـ«الوطن»، أنّ «المتحدة» شركة وطنية مصرية، ودعم القضية الفلسطينة في مهرجان العلمين هو الموقف الطبيعي والمتوقع من شركة وطنية، لأن القضية الفلسطينية في جانب منها هي قضية مصرية.

وأوضح أنّه منذ وعد بلفور ومن قبل وعد بلفور، يرتبط الشعبين المصري والفلسطيني، بارتباطات الثقافة والحدود الجفرافية والتجاور الجغرافي، والقضايا الممتدة طوال التاريخ، وبالتالي أرى أنّ الخطوة التي اتخذتها الشركة المتحدة إيجابية ويجب تثمينها وتقديرها.