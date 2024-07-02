12 حدثا رياضيا و10 حفلات غنائية لكبار نجوم الوطن العربي واستحداث أنشطة ترفيهية للأطفال والأسر.. مجهود جبار من «المتحدة» في تنظيم مهرجان العالمين بنسخته الثانية

أكد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أن «المتحدة» لها العديد من الأهداف، من ضمنها الاهتمام بشكل كبير بصناعات الإعلام والترفيه والرياضة والمهرجانات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، خلال كملته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، أن الشركة تسعى لتنمية الترفيه في مصر بقدر الإمكان، مؤكدًا أن صناعة المهرجانات عالميًا هي محرك أساسي لتنشيط السياحة والترويج للمدن الجديدة، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين العام الماضي وفر آلاف فرص العمل للعمال والمتخصصين في عدد من المجالات، وحضر النسخة الماضية مليون زائر من داخل وخارج مصر للمشاركة في 69 فعالية.

ووجه «الفقي» الشكر لأشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ورئيس جهاز مدينة العلمين وجميع الرعاة والإعلاميين والصحفيين»، مؤكدًا أن مهرجان العلمين خطوة لإطلاق مشروعات ترفيه دولية، بالتعاون مع مهرجانات عالمية أخرى، مشيرًا إلى توقيع برتوكول تعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه بالسعودية، لرعاية عدة أعمال فنية: «السنادي هيرعوا 4 مسرحيات و3 حفلات، وإحنا هنرعى مسرحيتين في موسم الرياض».

تخصيص 60% من إيرادات المهرجان لأهالي غزة

وأضاف أن هذه الدورة لمهرجان العلمين مختلفة عن العام الماضي، وهناك 24 من مقدمي الحفلات والشركاء في تقديم هذه الدورة، مؤكدًا أنه سيتم تخصيص 60% من إيرادات المهرجان لأهالي غزة، وتخصيص جزء كبير من التذاكر لأبناء الشهداء وذوي الهمم، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين 2024 أحد المهرجانات التي تهتم بها الشركة، وهناك مهرجان ليالي مصر الذي يتم تقديمه في 12 محافظة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى من خلال مهرجان العلمين النسخة الثانية، لمضاعفة أعداد الزائرين عن النسخة الماضية، من خلال استحداث أنشطة جديدة، منها مسرحيات لأبرز نجوم الوطن العربي ومصر و10 حفلات غنائية أيضًا، متابعًا: «الاهتمام بالطفل السنة دي في مهرجان نبته علشان تكون كل الأسرة موجودة في مهرجان العلمين».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، أن المهرجان هذا العام يشهد عددا من الأنشطة الترفيهية المستحدثة، وهناك 12 حدثا رياضيا تغطي عددا كبيرا من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

العلمين الجديدة.. تاريخ طويل من الثقافة

وفي نفس الصدد، قال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن العلمين الجديدة في مكان من أجمل بقاع الأرض، مضيفا: «الجو جميل والناس مبتسمة، والابتسامة جميلة وهي من سمة المهرجان، مدينة العلمين في محافظة مطروح وهي مدينة سحر وشواطئها غير موجودة في كل أنحاء العالم، وتحمل المدينة في طياتها تاريخا كبيرا للغاية وثقافة طويلة».

وأضاف سالمان، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين، أن العلمين الجديدة انتهت لأن تكون من حقول ألغام ومكان لأشهر معركة في الحرب العالمية الثانية إلى أن أصبحت من أجمل بقاع العالم، لافتا إلى أن نافورة العلمين التي تحتوي على النصب التذكاري لشهداء الحرب العالمية الثانية، كل هذه أماكن يجب الترويج لها.

وتابع: «اليوم تطلق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، الذي يزين مهرجان العلمين هو الفنان أحمد أمين برئاسة مهرجان نبتة، وهو عمل جبار والمستقبل والبناء الحقيقي، فالأطفال هيقدروا يجعلوا هذه البلد متقدمة وتحقق النمو المرجو».