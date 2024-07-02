«التنمية المحلية»: 3 برامج رئيسية لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة

كشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن إنجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الصلبة الجديدة خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى 30 يونيو 2024 والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة الذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة.

2,1 مليون طن تراكمات القمامة

وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية بلغ إجمالي ما تم رفعه من متولد يومي خلال العامين الماضيين نحو 2,1 مليون طن بمحيط (عرب يسار – خلف المتحف الكبير – إدكو) بتكلفة قدرها 250 مليون جنيه، وجاري خلال عقد المرحلة الخامسة رفع 500 ألف طن بنطاق المحافظات بتكلفة 85,6 مليون جنيه.

إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة

وأكد الوزير، أنه في مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالي عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة، تم منها تسليم 14 محطة، وتم إرجاء عدد 73 محطة وسيطة متحركة وهي عبارة عن سيارة هوك ليفتر مرسيدس مزودة بـ 2 صندوق بتكلفة 462 مليون جنيه لحين توفير الهيئة العربية للتصنيع للمكون الدولاري، كما تم الانتهاء من تسليم 6 محطات وسيطة ثابتة متأخرة من مراحل سابقة وهي ( محطة شارع بورسعيد بمحافظة القاهرة، ومحطة تلا بمحافظة المنوفية، ومحطتي القرين ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومحطة اسنا بمحافظة الأقصر، ومحطة أم زغيو بمحافظة الإسكندرية) ليصبح إجمالي عدد المحطات الوسيطة الثابتة التي تم الانتهاء منها 15 محطة من إجمالي 18 محطة من المقرر إنشاءها وجاري توريد المعدات المطلوبة وهي ( 8 سيارة هوك ليفتر كل سيارة مزودة بعدد 2 صندوق و9 سيارات قلاب و5 لودرات و5 ميزان بسكول 100 طن و5 مغسلة).