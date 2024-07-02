ارتياح بين طلاب الثانوية العامة في بورسعيد لسهولة امتحان الإنجليزي: «عوض الفيزياء»

أكد عدد من طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد أن امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزي) اليوم، جاء سهلًا وعوض امتحاني الفيزياء والتاريخ، موضحين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ما عدا سؤالين في مستوى الطالب المتميز.

أسئلة الامتحان مباشرة

وقال عبد الرحمن طارق في مدرسة بورسعيد الثانوية للبنين إن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى جاءت مباشرة إلا 3 أسئلة تحتاج إلى تفكير، مضيفًا أنه يتمنى أن تأتي أسئلة الامتحانات المقبلة في متناول الجميع.

توافر الخدمات لطلاب الثانوية العامة

كان محيط لجان الثانوية العامة بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد شهد تواجد لمختلف الخدمات الأمنية والصحية، ومتابعة من رؤساء الأحياء والتربية والتعليم قبل بداية الامتحان وحتى الانتهاء منه.

كما تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وغرفة العمليات التي شكلتها مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، واطمئن من سير الامتحانات دون ملاحظات أو الشكاوى من الطلاب.

يذكر أن 5872 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في بورسعيد من خلال 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، كما تم تجهيز 10 مقرات استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للثانوية العامة.