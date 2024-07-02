الإنجليزي يمسح دموع الفيزياء.. فرحة بين طلاب الثانوية العامة بسهولة الامتحان

عبّر عدد من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدين أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية، ولا توجد به أي أسئلة معقدة، وأنه عوض صعوبة امتحان الفيزياء.

امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

وقالت إيناس أحمد الطالبة بالصف الثالث الثانوي، إن الامتحان كان سهلا والأسئلة بسيطة وغير معقدة، وعوضهم عن امتحان «الفيزياء» متمنيةً أن تكون الامتحانات المقبلة كلها بنفس المستوى.

واتفق معها محمد باسم الذي أكد أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن الامتحان جاء من نماذج الوزارة والامتحانات السابقة، وكان خاليا من الألغاز، عدا بعض النقاط البسيطة التي تميز الطالب المتفوق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، توزيع درجات الإنجليزي للثانوية العامة 2024 ومدة الامتحان، وتفاصيله، وهي كالتالي:

- عدد أسئلة اللغة الإنجليزية: 37 سؤالا.

- درجات الأسئلة المقالية: 2 سؤال كل واحد بدرجتين وسؤال واحد بأربع درجات، وسيكتب الطالب مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني يتراوح عدد كلماته بين 150 إلى 250 كلمة.

- درجات أسئلة الاختيار من متعدد: 26 سؤالًا بدرجة واحدة و8 أسئلة بدرجتين.

- الدرجة الكلية: 8 للمقالي و42 للموضوعي بإجمالي 50 درجة.

- مدة امتحان اللغة الإنجليزية: 3 ساعات.