«إكسترا نيوز» ترصد أجواء الامتحانات أمام لجان الثانوية العامة.. «قلوبنا معكم»

قالت ريهام فيكتور، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم الثلاثاء، واصفة هذه اللحظات بالمصيرية.

ضوابط وقواعد لجان الامتحانات

وتابعت مراسلة القناة في تغطية حية من أمام إحدى اللجان بمحافظة الجيزة، قائلة: «هناك بعض الضوابط والقواعد الخاصة داخل اللجان، والتي تنظم سير الامتحانات مثل عدم اصطحاب الطالب أي نوع من أنواع الأجهزة الإلكترونية كالتابلت أو الموبايلات الحديثة مع التشديد على كتابة كافة البيانات الخاصة بالطلاب على ورقة الإجابة المقالية بالإضافة إلى ورقة البابل شيت».

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وأوضحت أنَّ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اليوم يزيد عن 745 ألف طالب للشعبتين العلمية والأدبية، وبدء امتحانات الثانوية العامة هذا العام في شهر يونيو الماضي وتستمر حتى 17 يوليو الجاري للشعبة الأدبية بمادة الفلسفة، وتنتهي في الـ20 من هذا الشهر للشعبة العلمية بامتحان مادة الرياضيات التطبيقية والميكانيكا.

ووصفت المشهد من أمام لجان الثانوية العامة صباح اليوم، قائلة: «عبارة عن توافد أعداد كبيرة من الطلاب لأداء الامتحان وهناك بعض الزحام بالشوارع أمام اللجان الناتج عن اصطحاب الطلاب أولياء أمورهم، والسبب رغبتهم في تخفيف حدة القلق والتوتر التي يعاني منها الطالب قبل أداء الامتحان»، لتختتم تغطيتها بهذه الكلمات: «قلوبنا معهم».