حياة كريمة.. رحلة عطاء مستمرة لدعم وتمكين المواطن المصري

تسعى مؤسسة حياة كريمة، منذ انطلاق المبادرة إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري، وتحسين جودة معيشته، من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية التي توليها مبادرة حياة كريمة اهتمامًا بالغا، من خلال عملها على توفير فرص عمل ومصادر دخل مستقرة للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية.

تمكين الفئات الأكثر احتياجًا

وتسعى مؤسسة حياة كريمة إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير فرص العمل والدعم المالي، وتشمل مشروعات التمكين الاقتصادي توفير فرص العمل للأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، ودعم المشروعات الصغيرة و وريادة الأعمال، وتوفير التدريب المهني بما يضمن دخل ثابت مستمر للأسرة وبالتالي خروج أكبر عدد من الأشخاص من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج، بالإضافة الى التمكين البدني من خلال توفير الأدوات والأجهزة المساعدة للأشخاص من ذوي الهمم وإيجاد عمل لائق لإمكانياتهم.

وأوضحت حياة كريمة أنه يمكن للمواطنين الراغبين في التبرع للمؤسسة في إطار جهود التمكين الاقتصادي، من خلال الموقع الرسمي أو رقم الحساب الموحد بجميع البنوك المصرية، لافتة الى ان سعر سهم مشروع مطبخ الخير 1000 جنيه، سعر سهم مشغل خياطة لتوظيف الفتيات اليتيمات 1000 جنيه، سعر سهم فرصة تدريب مهني 200 جنيه، سعر سهم شنطة عدة 150 جنيها، سهم مساعدات الحرفيين المتعثرين أو الغارمين 650 جنيها، سهم تروسيكل لدوي الهمم ومن ليس لديهم فرص عمل 500 جنيه، سهم كشك معيلة أو أشخاص دوي همم 250 جنيها، سهم ماكينة خياطة وقماش للمرأة المعيلة 500 جنيه، سهم المساعدة في المساعدات الطبية 500 جنيه، سهم توفير طرف صناعي 1000 جنيه، سهم توفير كرسي متحرك كهربائي 500 جنيه، وسهم توفير كرسي متحرك عادي 300 جنيه.