مطالب أهالي المنيا من الحكومة المرتقبة.. مشروعات صناعية ورقابة على الأسواق

أعرب أهالي المنيا عن آمالهم وتطلعاتهم للحكومة المرتقبة، مطالبين بضرورة تطوير المصانع الموجودة في المحافظة، وإقامة مشروعات صناعية جديدة لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.

تحقيق الرقابة التموينية وخفض الأسعار

وقال جمال العربي، موظف، إن أهالي المنيا يثقون في قدرة الحكومة المرتقبة على تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وبناء مستقبل أفضل لهم ولأجيالهم القادمة، مطالبا بتحسين مستوى التعليم من خلال تطوير المناهج الدراسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة، ودعم المعلمين، وتحقيق الرقابة التموينية وخفض الأسعار، وناشد الحكومة الجديدة بفرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد أحمد عصام موظف، أهمية اختيار وزراء ذوي كفاءة وخبرة في مجالاتهم، مع حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي تُعد من أكثر المشكلات إلحاحًا في المنيا، وإعادة تشغيل المصانع المعطلة في المحافظة، وإعادة تأهيلها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.

الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية

وطالب الدكتور محسن الشوربجي، بتحقيق طفرة في الزراعة لأنها من أهم القطاعات في محافظة المنيا ودعم المزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، والشفافية في التعامل مع كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، وإطلاعهم على خطط الحل، ومحاسبة كل مقصر في أداء واجبه، وتعزيز مبدأ المساءلة، وتطوير وتوسيع البنية التحتية، خاصة في مجال الصرف الصحي، وإنشاء مشروعات انتاجية جديدة توفر فرص عمل للشباب، وتساهم في تنمية اقتصاد المحافظة.