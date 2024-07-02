جمعية مهندسي البترول بجامعة الإسكندرية تفوز بجائزة التميز

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الفرع الطلابي لجمعية مهندسي البترول SPE بالجامعة، الذي فاز بالجائزة الرئاسية للطلاب المتميزين 2024 الممنوحة للمشاركة المجتمعية.

وأشار الدكتور عصام وهبه القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، في بيان جامعة الإسكندرية اليوم، أن هذه الجائزة تكرم الفروع الطلابية التي تميزت برامجها وأنشطتها ومستويات مشاركتها على المستوى الدولي، وتقع ضمن فئة أعلى 10% من الفروع الطلابية الأعلى تصنيفًا.

تكريم الفرق في الولايات المتحدة سبتمر المقبل

وأوضح أنه سيتم تكريم الفرق الفائزة خلال المؤتمر التقني السنوي ومعرض SPE في شهر سبتمبر المقبل، بمدينة نيو أورليانز- لويزيانا- بالولايات المتحدة الأمريكية.

حصد الجائزة للعام الثاني على التوالي

جدير بالذكر أن الفرع الطلابي SPE بجامعة الإسكندرية حصل على هذه الجائزة العام الماضي 2023، وجائزة التميز لهذا العام 2024.