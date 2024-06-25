جامعة الإسكندرية تعلن التعاون مع «إيست لندن»

أعلن مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، المنعقد صباح اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة، بدء تنفيذ اتفاقية التعاون الموقعة بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيست لندن.

وأكد الدكتور هشام سعيد، في بيان جامعة الإسكندرية، أنه سيتم البدء فى تنفيذ التعاون المشترك من خلال «برنامج التدريب والأداء الرياضي» بكلية التربية الرياضية، وذلك ابتداء من العام الدراسي 2026/2025.

تعاون بين جامعة إيست لندن و5 كليات بالإسكندرية

ولفت إلى أنه سيتم بعد ذلك التعاون بين جامعة إيست لندن وكليات الحقوق والعلوم والسياحة والفنادق، والمعهد العالي للصحة العامة ومعهد الدراسات العليا والبحوث وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية.

كما ناقش المجلس موضوعات لجنة المعيدين والمدرسين المساعدين، وموضوعات إدارة شئون هيئة التدريس.

ووافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية في أوزبكستان.

ربط مركز التطوير بسوق العمل

في سياق منفصل، أكد الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، ضرورة دعم مراكز التوظيف في الجامعة، وربطها بسوق العمل، من خلال «مركز التطوير الوظيفى بالجامعة».

وأضاف «عبد المحسن» في بيان اليوم على هامش انعقاد مجلس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أنه من الضروري تفعيل الإيميل الإلكتروني لجميع الطلاب، وتفعيل هوية التعريف المميزة Unique ID والتي تتضمن تتبع الطلاب خلال المراحل التعليمية وعقب التخرج، وذلك تمهيدا للربط بالمنصة المركزية لـ«وزارة التعليم العالي والبحث العلمي National Dashboard».