الليلة.. عودة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC

يعود برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة CBC، مساء اليوم الثلاثاء للظهور من جديد وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل برنامج «في المساء مع قصواء»

ويناقش «في المساء مع قصواء» أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام والمواطنين على كافة المستويات سواء قضايا محلية أو دولية.

ويعد برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، واحد من أبرز برامج التوك شو في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار السنوات الماضية، ويذاع برنامج في تمام الساعة التاسعة مساء على مدار أيام السبت والأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع.