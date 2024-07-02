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4 قرارات في الدورة الثانية من مهرجان العلمين يحتفي بها الجمهور

كتب:

ضحى محمد
03:18 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

تشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، عدة قرارات مهمة، لاقت دعما كبير من الجمهور والفنانين في مصر والوطن العربي، وكذلك النقاد، حيث أصدرت إدارة المهرجان العديد من القرارات في اتجاهات وتعد استثنائية في نسخة العام الحالي.

أهم قرارات مهرجان العلمين

- رفع العلم الفلسطيني إلى جانب العلم المصري في فعاليات المهرجان.. وتخصيص 60 % من الأرباح لصالح ضحايا غزة .

- تخصيص شاطئ عام لخدمة أهالي مدينة العلمين لاستقبالهم خلال فترة المهرجان وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ومجلس مدينة العلمين .

- مزايا استثنائية وتذاكر مجانية لأسر وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة في جميع الفعاليات .

- إقامة معظم فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدا للطاقة .

انطلاق فعاليات مهرجان العلمين

مهرجان العلمين والذي يحمل شعار «العالم علمين»، وذلك حيث أعلنت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية إقامة الدورة الثانية منه هذا العام في الفترة مابين 11 يوليو وحتى 30 أغسطس.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.