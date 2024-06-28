أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 28-6-2024 في البورصة

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 28-6-2024 حالة من الاستقرار في بورصة الدواجن، والأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة سكنية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الكتاكيت في الأسواق المحلية بمختلف أنواعها، وفقا لآخر تحديثات لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 28-6-2024 في الأسواق والتي جاءت على النحو التالي:

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر اليوم نحو 6 جنيهات.

جاء سعر الكتكوت البلدي المشعر اليوم نحو 6.25 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت البلدي الهجين اليوم نحو 6.75 جنيه.

وصل سعر الكتكوت الروزي التسمين اليوم نحو 20 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الروزي اليوم نحو 17.50 جنيه.

جاء سعرالكتكوت الجميزة اليوم نحو 15.50 جنيه.

بلغ سعر الكتكوت الكتكوت البيور الساسو اليوم نحو 15 جنيها.

وصل سعر الكتكوت الأبيض تسمين اليوم نحو 26.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت كتكوت أبيض شركات اليوم نحو 36 جنيها.

جاء سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم نحو 18.25 جنيه.

وصل سعر كتكوت ساسو اليوم نحو 19 جنيها.

سجل سعر الكتكوت ساسو بيور اليوم نحو 20 جنيه.

جاء سعر كتكوت بلدي اليوم نحو 8 جنيهات.

بلغ سعر الكتكوت هجين اليوم نحو 16 جنيها.