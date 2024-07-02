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4 مؤشرات تعزز فرص نجاح «نبتة».. مهرجان جديد ضمن فعاليات العلمين

كتب:

ضحى محمد
02:43 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مهرجان العلمين

مهرجان العلمين

حرصت إدارة مهرجان العلمين على توسيع دائرة المشاركة في الفعاليات لتحقيق عوامل النجاح وتحقيق الفائدة لأكبر شريحة ممكنة، ومن بين هذه العوامل كان مهرجان نبتة الذي أطلق على هامش فعاليات نسخة هذا العام، ويستهدف الأطفال بمجموعة من الفعاليات والورش لتنمية مواهبه وتشجيعه على أن يكون فردا منتجا ومبتكرا.

مؤشرات لنجاح مهرجان نبتة للأطفال بمهرجان العلمين

- يعتمد مهرجان العلمين على الأطفال ليكونوا ضمن لجنة التحكيم بجانب مجموعة من الخبراء والشخصيات المهمة ذات الصلة بصناعة محتوى الطفل والنشء.

- يجمع المهرجان جميع المواهب من مختلف الفئات سواء في الغناء أو التمثيل أو التصميم أو كتابة المحتوى.

- يشارك في المهرجان عدد كبير من الأطفال من مختلف الفئات العمرية.

- يقدم المهرجان ورش مختلفة لصناعة محتوي الطفل معتمدة على خبراء من صناعة المحتوي لتقديم خبرة أكثر للمتقدمين.

 

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ورش ومسابقات وتكريمات.. تفاصيل مهرجان «نبتة» للأطفال في العلمين
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.