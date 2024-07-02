249 درجة للالتحاق بأولى ثانوي في الدقهلية.. المحافظ يعتمد التنسيق رسميا

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، تنسيق القبول في الثانوية العامة والخدمات لطلاب الشهادة الإعدادية، بعد اعتماد النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 93%، إذ الحد الأدنى للقبول 249 درجة.

اعتماد تنسيق الثانوية العامة بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن تنسيق القبول بالثانوي العام منتظم بمجموع 249 درجة، وجاء الثانوية العامة الخدمات 200 درجة، والثانوية الخاصة 140 درجة، والمنازل 140 درجة، والذي جاء بواقع 45 طالبًا في كل فصل تعليمي، والثانوي الفني من 140 إلى 255 درجة.

عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بالدقهلية

وأعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن عدد الناجحين في الشهادة الإعدادية بلغ 101 ألف طالب، بعد أن أدى الامتحانات نحو 109 ألف طالب، موضحا أن عدد فصول الصف الأول الثانوي العام بالدقهلية 1051 فصلًا.