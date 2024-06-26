تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة جنوب سيناء.. يبدأ من 140 درجة

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024/2025 في مختلف مدن المحافظة، جاء ذلك بناءً على مقترح محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة جنوب سيناء، الذي استند إلى تحليل نتائج الدور الأول للشهادة الإعدادية وأعداد الطلاب والفصول، لضمان توزيع الطلاب على المدارس بما يتناسب مع إمكانيات كل إدارة تعليمية.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة جنوب سيناء

وأعلن محمد حامد عقل وكيل الوزارة في بيان، الحد الأدني لتنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة جنوب سيناء، وجاء كالتالي:

- 240 درجة لتنسيق الثانوية العامة 2024 في إدارات: «الطور، شرم الشيخ، دهب، نويبع، كاترين، أبورديس، رأس سدر».

- 245 درجة لتنسيق الثانوية العامة 2024 في إدارة أبوزنيمة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جنوب سيناء «الثانوي الصناعي»

- 205 درجات لإدارة طور سيناء.

- 195 درجة لإدارات: رأس سدر، دهب، نويبع.

- 176 درجة لإدارة أبورديس.

- 140 درجة لإدارة أبوزنيمة.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جنوب سيناء «الثانوي التجاري»

- درجة لإدارة طور سيناء.

- 175 درجة لإدارة رأس سدر.

- 140 درجة لإدارات: أبورديس، كاترين، شرم الشيخ، نويبع.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جنوب سيناء «الثانوي الفندقي»

- 170 درجة لإدارة طور سيناء.

- 140 درجة لإدارة دهب.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024 في جنوب سيناء «الثانوي الزراعي»

- 140 درجة لجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع 200 درجة، بمدرسة الشهيد محمود ناجي الثانوية العسكرية بطور سيناء، وبمجموع 190 درجة بمدرستي جيل أكتوبر الثانوية المشتركة بشرم الشيخ، ومدرسة علي بن أبي طالب الثانوية المشتركة بدهب.

وأشار وكيل الوزارة إلى قبول جميع الطلاب الناجحين الراغبين في الالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع 140 درجة بإدارة شرم الشيخ التعليمية، مضيفا أنه سيتم تنسيق الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية داخل الإدارة التعليمية التابع لها، ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوي في إدارة أخرى.