محافظ الدقهلية يعتمد تنسيق الثانوية الفنية.. 240 درجة للفندقي

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، نتيجة تنسيق الثانوية الفنية، سواء التجاري والصناعي والزراعي والفندقي وغيرها، من التخصصات وجاء الحد الأدنى للقبول 140 درجة، بعد أن نجح 101 ألف طالب بنسبة 93%.

تنسيق الثانوية الفنية بالدقهلية

ويستعرض التقرير التالي تنسيق الثانوية الفنية في محافظة الدقهلية 2024، والذي جاء كالتالي:

- الثانوي الفندقي (المنصورة - نبروه - السنبلاوين) بواقع 240 درجة.

- الثانوي الفندقي «خدمات» المنصورة - نبروه - السنبلاوين بواقع 170 درجة.

- الثانوي الصناعي بواقع 220 درجة.

- الثانوي الصناعي نظام 3 سنوات خدمات بواقع 165 درجة.

- الثانوي الزراعي (المنصورة - طلخا - بلقاس - ميت غمر) بواقع 190 درجة.

- الثانوي الزراعي (دكرنس - السنبلاوين الربع بتمي - هرماس رضوان - الرياض - المنزلة) بواقع 175 درجة.

- الثانوي الزراعي 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات بواقع 175 درجة.

- مدرسة صلاح سالم التجارية (مهنة الأمن السيبراني) بواقع 210 درجات.

- الثانوي التجاري نظام 3 سنوات خدمات بواقع 140 درجة.

- التعليم المزدوج وينقسم إلى: أ- صناعي، وهو كالتالي: (فني صيانة الأجهزة الطبية 255 درجة - التبريد والتكييف 225 درجة - تركيبات كهرباء المنشآت 220 درجة - صيانة وإصلاح السيارات 225 درجة - فني إلكترونيات 200 درجة - فني تشكيل وتشغيل معادن 200 درجة - ملابس جاهزة + نسيج 165 درجة - مدرسة آند يجو (داخل مصنع) ملابس جاهزه صباغة المنسوجات 145 درجة).

- التجاري الفندقي: «فندقي مزودج (طهي عام - خدمات طعام) 200 درجة - وجبات سريعة 190 درجة - مساعد فني إداري - فني تجاري حديثه 200 درجة).

- زراعي فني الصناعات الغذائية 165 درجة

- المهني (صناعي - زراعي) يتم القبول حسب القرار 91 لسنة 2020.