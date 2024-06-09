إتاحة تظلمات الإعدادية 15 يوما قبل إعلان تنسيق القبول بالثانوية العامة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة حاليًا فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، إذ يستمر 15 يومًا بداية من الأحد 2 يونيو وحتى الـ17 من نفس الشهر ليتمّ غلق باب التظلمات نهائيًا، استعدادًا لإعلان نتيجة تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 بالجيزة، وبعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، سيجري فتح باب التقديم للالتحاق بالثانوية العامة وتقديم استمارة التقديم لكل طالب في مدارس الثانوي العام بمحافظة الجيزة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 بالجيزة

ويعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة تنسيق القبول في الثانوية العامة 2024 بالجيزة فور صدورها من مديرية التربية والتعليم، بعد غلق باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية، وحساب الدرجات وعدد الأماكن الموجودة، وعدد الفصول بالمدارس الثانوية بالمحافظة، حيث بلغت نسبة النجاح بالدور الأول للصف الثالث الإعدادي بالجيزة 87.05%.

الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بالجيزة

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إنَّ تحديد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنَّه سيكون متقارب مع تنسيق العام الماضي إذ كان الحد الأدنى للقبول 225 درجة.