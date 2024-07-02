«نقل النواب» تطالب الحكومة المرتقبة بدعم الشباب وتطوير قطاع السياحة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إن الحكومة المرتقبة تأتي في ظروف غير مسبوقة، ويتطلب منها جهد وفكر غير عادي، لوضع حلول عملية للأزمة الاقتصادية، والتعامل مع الرأي العام بقدر أكبر من الشافية والموضوعية، وإيجاد مساحة مشتركة بين الحكومة والمواطن.

المواطن هدف كل تنمية

وأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن رضا المواطن هو الدافع الرئيسي لدى القيادة السياسية في إحداث التغيير الشامل، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المواطن هو هدف كل تنمية وتغيير.

الاهتمام بقطاع السياحة

وطالب من الحكومة المرتقبة الاهتمام بقطاع السياحة، وزيادة عدد الغرف السياحية، بإنشاء فنادق جديدة، وطالب الحكومة المرتقبة بتطبيق استراتيجة الدولة لدعم الشباب، وزيادة الحوافز للاستثمار خاصة الأجنبي وإعادة النظر في قوانين الجمارك والضرائب لمنع التهرب من الضرائب والجمارك، وزيادة الحصيلة دون تحميل المواطن أعباء جديدة ومنح الأراضي للمستثمر الزراعي والصناعي بأسعار زهيدة.

ودعا إلى الاهتمام بالتعليم والصحة وصناديق الأفكار وتنمية وتصدير التكنولوجيا والأفكار والاتجاه إلى التحول من التعليم النمطي إلى المربوط بسوق العمل.