رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023.. اعرف التسجيل خطوة بخطوة

رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023، وخطوات التسجيل، كلها معلومات مهمة يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في مختلف المحافظات، وتقدم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل التسجيل سواء للثانوي العام أو الثانوي الفني.

خطوات التسجيل للصف الأول الثانوي 2022-2023:

-الدخول على رابط التقديم في الصف الأول الثانوي 2022-2023.

-الضغط على زر «التسجيل بحساب الوزارة».

-«تسجل الدخول» تشمل كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

-لكي تتمكن من الدخول يجب كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب في خانة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني وإدخال كلمة المرور والضغط على زر «تسجيل الدخول».

-صفحة الملف الشخصية وتشمل اسم الطالب والمديرية والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة والدرجة وميعاد التقديم للمديرية.

-صفحة معلومات التنسيق وتشمل معلومات عامة عن كل نوع تعليم يقوم الطالب بالضغط على زر «المزيد» لإظهار المعلومات كاملة وزر التالي للدخول على صفحة خريطة التنسيق.

-صفحة خريطة التنسيق وتشمل جزء التعليم العام الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفني وزر «املأ الرغبات».

-صفحة تقديم الرغبات وتحتوي على نوع التعليم واسم المديرية والإدارة واسم المدرسة والحد الأدنى للدرجات لكل نوع نعليم.

-صفحة مراجعة الرغبات وتشمل الرغبات التي اختارها الطالب وزر الحفظ والطباعة والسابق.

-صفحة مساعدة وتظهر أعلى الشاشة ويمكن الضغط على زر مساعدة في أي صفحة يزورها الطالب طوال رحتله في الموقع وتحتوي على قائمة إرشادات للطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية

وفي سياق متصل، أعلنت مختلف المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وأكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، أن التقديم للصف الأول الثانوي يبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022.