عضو بـ«غرفة الصناعات»: انتعاشة في سوق العقارات خلال الفترة المقبلة

قالت عبير عصام الدين، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة قوية في سوق العقارات؛ بفضل تنفيذ مشروع الساحل الشمالي الغربي، مؤكدة أن المشروعات الجديدة في هذه المنطقة، مثل رأس الحكمة، ستلعب دورًا مهمًا في تنشيط القطاع العقاري وتوفير فرص استثمارية جديدة لم تكن متاحة منذ ما يقرب من خمس سنوات.

وفي تحول ملحوظ، أشارت «عصام الدين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة للمصيفين فقط، بل أصبحت مدينة متكاملة تضم جامعات ومنتجعات سياحية، مدفوعة بشراكات عربية تعزز هذه البنية التحتية المتطورة.

استقرار سياسيا قويا في مصر خلال الفترة القادمة

وأوضحت «عصام الدين» أن هذه التطورات تعكس استقرارًا سياسيًا قويًا في مصر، مما يزيد من جاذبية المنطقة للسياح والمستثمرين، مما يساهم في إطلاق مشروعات استثمارية كبرى.

تعزيز مدخول العملات الأجنبية

وأكدت عضو غرفة التطوير العقاري، أن هذه الاستثمارات المتزايدة ستلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الاقتصاد المصري، وستسهم في تعزيز مدخول العملات الأجنبية مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسد الاحتياجات النقدية للدولة.

بهذه الطريقة، تبرز عبير عصام الدين، كشخصية مؤثرة في مجال العقارات، تتوقع تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري من خلال تطورات مشروعاتها في الساحل الشمالي الغربي.