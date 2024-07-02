10 معالم ساحرة بمدينة العلمين الجديدة.. استمتع بتجربة صيفية مميزة

تتميز مدينة العلمين الجديدة بسحرها وجمال شواطئها، وفي الفترة الأخيرة شهدت المدينة تطورات هائلة جعلتها وجهة سياحية مهمة يقصدها الكثيرون سواء داخل مصر أو خارجها، وتستعد المدينة خلال أيام قليلة لاستضافة مهرجان «العالم عالمي.. النسخة الثانية».

أهم المعالم والمزارات بمدينة العلمين

وتستقبل مدينة العلمين عددًا كبيرًا من الزوار لاحتفال بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، والتي يذهب 60% من أرباحها لدعم غزة وفلسطين، لذا تستعرض «الوطن» أهم المعالم والمزارات بمدينة العلمين، والتي تأتي على النحو التالي:

منطقة شاطئ العلمين الجديدة

تتميز مدينة العلمين بشواطئ رائعة ومياه صافية طوال الوقت، ويمكنك الجلوس على الشاطئ والاستمتاع بالشمس والرمال، إذ تمّ تنفيذ منطقة شاطئ العلمين الجديدة من خلال تقديم خدمات متنوعة، وتوجد به غرف لتبديل الملابس وحمامات وممرات خاصة للدراجات بعرض 4 أمتار على طول الشاطئ، كما يوجد بها أجهزة (USB) لشحن الهواتف المحمولة في مناطق الراحة.

وتمّ تجهيز الشاطئ بمظلات من الخيام مغطاة بأشجار النخيل والمشي السياحي والمطاعم والمقاهي وملاعب الكرة الطائرة وملاعب التنس.

منطقة الألعاب المائية

وهي منطقة خاصة للأنشطة والرياضات المائية، مثل ركوب جيت سكي والزوارق السريعة والفلاي بورد، وهناك ألعاب مائية مع ملاعب في المسبح، ويوجد مسبح خاص للسيدات والأطفال.

أبراج العلمين

تعتبر من أبرز المعالم الحديثة في المدينة، إذ توفر إطلالات رائعة على المنطقة والبحر الأبيض المتوسط.

متحف العلمين الحربي

أحد المعالم المهمة التي يمكنك تضمينها في الجولة بمدينة العلمين الجديدة، وتأسس في عهد الرئيس جمال عبدالناصر تخليدًا لدور مصر الهام في الحرب العالمية الثانية، ويوجد به مجموعة من الأسلحة والدروع والخرائط التي تصور مسار القتال وتذكارات قادة المعركة.

كورنيش العلمين

ممشى رائع يمتد على طول الساحل، يوفر فرصًا للمشي والتجول بمحاذاة البحر مع إطلالات خلابة، ويعتبر من أجمل مزارات سياحية في العلمين.

المرافق الترفيهية

تتضمن مدينة العلمين العديد من المنتزهات والملاهي الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعائلات، ويمكنك الاستمتاع بالغوص وركوب الأمواج والرحلات البحرية، بالإضافة إلى وجود المطاعم والمقاهي والكافيهات التي تقدم المأكولات اللذيذة في جو رائع يطل على البحر.

منتجع بورتو مارينا

من أجمل منتجعات البحر الأبيض المتوسط، ويضم أكثر من مسبح ومركز للعلاج والتجميل ومركز للياقة البدنية وملاعب للأطفال وملعب تنس ومطاعم وكافيهات شهيرة.

زهران سيتي بارك

زهران من أشهر الأسواق في الساحل الشمالي، وبها أماكن ترفيهية مثل ألعاب الأطفال والمقاهي والمطاعم.

مسجد المولى بالعلمين الجديدة

وهو تحفة معمارية مقام على مساحة تبلغ 3.188 مترًا، وبداخل المنطقة التراثية للمدينة، وتتسع مساحة المسجد لنحو 900 مصلٍّ و200 مصلِّيَة، ومجهز على أحدث طراز معماري.

كنيسة السيدة العذراء والقديسة مارينا

تقع بالكيلو 110 بطريق «الإسكندرية - مطروح»، وجرى وضع حجر الأساس لهذه الكنيسة في عيدها عام 2001 وتمّ تدشينها في عيدها أيضا عام 2007.