مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»: تغيير حقيبتي البترول والكهرباء كتب: يارا أشرف 03:29 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024 مجلس الوزراء أفاد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، بأنه تم تغيير حقيبتي البترول والكهرباء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جمعية مهندسي البترول بجامعة الإسكندرية تفوز بجائزة التميز بدأ الآن.. تنسيق مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 بالمحافظات بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة ترقيات جديدة مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025.. الشروط والأماكن البترول الكهرباء بقلم يارا أشرف