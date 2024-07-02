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مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»: تغيير حقيبتي البترول والكهرباء

كتب:

يارا أشرف
03:29 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أفاد مصدر حكومي مطلع لقناة «إكسترا نيوز»، بأنه تم تغيير حقيبتي البترول والكهرباء.

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