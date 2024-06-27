مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025.. الشروط والأماكن

يترقب آلاف الطلاب وأولياء أمورهم، الإعلان عن مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025، استعدادًا للتقديم في تنسيق مدارس البترول، والتي تعد أحد أهم بدائل الثانوية العامة لما لها من مستقبل مضمون إذ تخرج أجيالًا مؤهلة لأسواق العمل المحلية والدولية، فضلًا عن إمكانية التحاقهم بالكليات التكنولوجية، وكذلك كلية الهندسة بعد إنهاء مرحلة الدبلوم لمن أراد إكمال دراسته الجامعية.

وتنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025 في جميع المحافظات، فضلًا عن أماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية، وتنسيق مدارس البترول، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية

تختلف مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025 بجميع المحافظات من قسم لآخر، إذ تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 5 آلاف جنيه، وفقًا للقسم الذي يلتحق به الطالب أو الطالبة، حيث تضم عدد من الأقسام المميزة أبرزها البترول، والكهرباء والإلكترونيات، والسيارات، والتبريد والتكييف.

مدارس البترول بتقبل من مجموع كام؟

وتستعد مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لإعلان تنسيق مدارس البترول بعد الإعدادية 2024، والتي من المتوقع أن تكون مشابهة للعام الماضي بسبب تشابه نسب النجاح، حيث بلغ الحد الأدنى لقسم البترول العام المنصرم 240 درجة، والبترول الفني 200 درجة، وسيارات بترول 180 درجة، وتبريد وتكييف 160 درجة، وكومبيوتر 150 درجة.

شروط القبول في مدارس البترول الحكومية

وتتمثل شروط القبول في مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024، بحسب ما أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات في الآتي:

- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الحد الأدنى للقبول فأعلى.

- أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر الطالب عن 15 سنة ولا يزيد عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب ناجحًا في مادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الاختبارات الشخصية، والطبية، وكشف الهيئة.

أماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية للبنين

وفيما يخص أماكن مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024-2025 للبنين، فإنّها تتواجد في 5 محافظات بينها 2 في محافظة القاهرة كما يلي:

- مدرسة الطيران للبترول بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الشروق الصناعية للبترول بمحافظة القاهرة.

- مدرسة الإسكندرية الثانوية الصناعية.

- مدرسة البترول في حدائق الأهرام القديمة بالجيزة.

- المدرسة الفنية التجريبية في محافظة الإسماعيلية.

- المدرسة الفنية للبترول في مرسى مطروح.

مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 للبنات

وتتوافر 8 مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2024 للبنات في 8 محافظات مختلفة كالآتي:

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بالإسكندرية.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بالسويس.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بدمياط.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بطنطا.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات ببنها.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بالزقازيق.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات ببورسعيد.

- المدرسة الثانوية للبترول بنات بالمنصورة.

هل مدرسة البترول لها مستقبل؟

ويتمثل مستقبل مدرسة البترول في توافر العديد من الكليات لخريجيها لكي يستكملوا دراستهم العليا، منها كلية الهندسة بعد إجراء معادلة شهرين، وكلية التربية العام، وكلية التعليم الصناعي، والمعاهد العليا للهندسة والتكنولوجيا، والحاسب الآلي، والفني للآثار، فضلًا عن توافر فرص عمل في الشركات التي يخضع الطلاب لتدريب عملي فيها أثناء الدراسة.