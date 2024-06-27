بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة ترقيات جديدة

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء لإدارات مركزية بالوزارة ونائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائباً لبعض شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.

أسماء حركة التكليفات الجديدة

وتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة:

- المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيساً للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس خالد أحمد أحمد على البدري - رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس تامر محمد إدريس أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

- المهندس محمد عبد المجيد على عبد المجيد - رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول.

- المهندس محمد مرزوق مرزوق علي - رئيساً تنفيذياً للشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) اعتبارا من 1 يوليو 2024.

- المهندس علاء السيد حسن أحمد - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).