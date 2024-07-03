كيفية ضبط تايمر التكييف أثناء النوم لتجنب الإصابة بالبرد

ضبط تايمر التكييف أثناء النوم أمر يريد معرفة كيفية تفعيله الكثير من الناس، لنوم أكثر راحة وضبط درجة الحرارة والرطوبة تلقائيًا، لعدم الإصابة بنزلات البرد، فما هو وضع النوم في مكيف الهواء؟ وكيفية ضبطه بسهولة في خطوات؟ وما هي فائدته؟

وضع النوم في التكييف

ترك التكييف الخاص بك أثناء النوم سوف يؤدي بك إلى الإصابة بالبرد، لذلك يجب أن تستخدم وضع السكون وهي ميزة تسمح بضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة تلقائيًا لخلق بيئة نوم مريحة، ويتم تنشيط ميزة وضع السكون عادةً بالضغط على زر في جهاز التحكم عن بعد أو في الوحدة نفسها، وعادةً ما تعمل لفترة محددة قبل إيقاف تشغيلها تلقائيًا أو العودة إلى الإعداد السابق، بحسب موقع «MidIum».

كيفية ضبط التايمر في التكييف

بحسب رامي أحمد، مهندس التبريد والتكييف فإن ضبط تايمر التكييف في وضع السكون أمر هام أثناء النوم: «لازم ظبطه في النوم على وضع السكون، لأن التكييف هيفهم أنه الجسم هيحتاج درجة تبريد قليلة، لأنه مش بيعمل أي نشاط في النوم وبالتالي مش هيسقع أو يتزود»، إذ إنه أحيانًا يزيد مكيف الهواء درجة الحرارة تدريجيًا طوال الليل.

وأضاف «أحمد» لـ«الوطن»، أن ضبط مؤقت النوم في مكيف الهواء باتباع التالي:

اضغط على زر مؤقت النوم.

اضبط الوقت المحدد للنوم بالنسبة لك.

اضغط على زر «ابدأ».

طريقة أخرى لضبط تايمر التكييف

وأوضح أن هناك طريقة أخرى لتفعيله، وهي:

تشغيل جهاز التكييف من خلال زر (On/Off).

اختيار وضع التبريد أو وضع التدفئة أو «Auto» لضبط درجة الحرارة حسب المكان.

اختيار تنشيط مؤقت النوم.

فوائد وضع السكون في التكييف

وعدد مهندس التبريد والتكييف فوائد وضع السكون في التالي: