أقسام مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية 2024.. تقبل من 200 درجة

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، إحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية، وأتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع أكاديمية الفنون، وتقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الجنسين ( بنين وبنات) ومدة الدراسة بها 3 سنوات، يحصل خلالها الطالب على دبلوم التكنولوجيا التطبيقية في مجال تخصصه.

مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

تضم مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، المتخصصة في مجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية، 8 أقسام متنوعة.

1- قسم تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية.

2- قسم تكنولوجيا وتركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة.

3- قسم تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء العروض الفنية.

4- قسم تكنولوجيا الحرف اليديوية والمنتجات الورقية.

5- قسم تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت.

6- قسم تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير.

7- قسم تكنولوجيا المكياج والتنكر والأقنعة.

8- قسم تكنولوجيا صناعة وتحريك الدُمى والعرائس.

هناك مميزات على شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم ومن أكاديمية الفنون، مطابقة للمعايير الدولية.

التدريب العملي أثناء فترة الدراسة التدريب العملي بمسارح وبلاتوهات أكاديمية الفنون ووزارة الثقافة، مع توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.

يتاح لخريجي المدرسة الالتحاق بالمعهد العاالي للفنون المسرحية والمعهد العالي للفنون الشعبية بشرط اجتياز اختبارات القبول بها.

شروط التقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

من أبرز شروط التقديم حصول الطالب على مجموع لا يقل عن 200 درجة في الشهادة الإعدادية.