الممثل الأمريكي يطرح فيلمه «Superpower» مجانا على يوتيوب

طرح الممثل والمخرج الأمريكي شون بن فيلمه الوثائقي الجديد بعنوان «Superpower»، الذي يتناول الوضع في أوكرانيا خلال الحرب الروسية، مجانا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وسيكون الفيلم الوثائقي متاحا في الولايات المتحدة والأقاليم التابعة لها، مجانا لمدة عام على المنصة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

يتمحور الفيلم الوثائقي «Superpower» الذي يحمل توقيع الممثل شون بن حول كفاح أوكرانيا امام روسيا ومهاجمتها كييف في 24 فبراير 2022.

7 رحلات في الفيلم

ويمتد الفيلم إلى سبع رحلات على مدى إطار زمني مدته عامين تقريبًا، أجرى فيه بن سلسلة من المقابلات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وآخرين.

تفاصيل الفيلم الوثائقي Superpower

وبدأ تصوير المشروع في أواخر عام 2021، في الأصل عن زيلينسكي وصعوده من ممثل كوميدي إلى الجلوس على كرسي الرئيس، ولكن بمجرد بدء حشد القوات الروسية على الحدود، تغيرت لهجة الفيلم الوثائقي، وأصبح الفيلم نظرة على الرئيس الأوكراني في زمن الحرب ودفاع بلاده عن الحرية.

وقال بن، خلال بيان صحفي: «إن إتاحة هذا الفيلم مجانًا كان حلمي منذ البداية، وأنا ممتن للغاية للعديد من الزملاء على إرادتهم وكرمهم لتحقيق هذا، إن كفاح أوكرانيا من أجل الديمقراطية هو كفاحنا أيضًا».