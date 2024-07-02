عرض فيلم Beetlejuice 2 في افتتاح الدورة الـ81 لمهرجان فينسيا السينمائي

وقع اختيار مهرجان فينيسيا السينمائي على فيلم الرعب الكوميدي «Beetlejuice 2» للمخرج تيم بيرتون، لافتتاح فعاليات الدورة الـ81 من المهرجان المقام في الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل، ويعرض الفيلم في قسم خارج المسابقة، ومن المقرر الإعلان عن القائمة الكاملة للأعمال المشاركة في المهرجان بحلول 23 يوليو الجاري، وذلك وفقا لما كشفه موقع «فارايتي».

وقال ألبرتو باربيرا مدير مهرجان فينيسيا، في تصريح له، «يمثل فيلم Beetlejuice 2 العودة التي طال انتظارها لواحدة من أكثر الشخصيات شهرة في سينما تيم بيرتون، ولكنه أيضًا تأكيد سعيد للموهبة البصيرة غير العادية والإنجاز المتقن لأحد أكثر المؤلفين روعة في عصره.. ويتشرف المهرجان ويفخر باستضافة العرض العالمي الأول لعمل يتميز بتأرجح مدهش من الخيال الإبداعي والإيقاع الهلوسي الدافع».

ومن جانبه، عبر المخرج تيم برتن عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا، قائلا: «يعني لي الكثير أن أحظى بالعرض العالمي الأول لهذا الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي».

تفاصيل فيلم Beetlejuice 2

وفيلم Beetlejuice 2 من بطولة مايكل كيتون، ووينونا رايدر، وكاثرين أوهارا، وجاستن ثيرو، ومونيكا بيلوتشي، وجينا أورتيجا، وويليم دافو، وهو الجزء الثاني من الفيلم الكلاسيكي «Beetlejuice» الذي طرح عام 1998.

وخلال الجزء الجديد من الفيلم يعود ثلاثة أجيال من عائلة «ديتز» إلى منزلهم بعد وفاة مفاجئة في العائلة، عندما تكتشف أستريد (جينا أورتيجا) ابنة ليديا (وينونا رايدر) المراهقة المتمردة، بوابة إلى الحياة الآخرة مخبأة في الطابق السفلي، وعندنا يتكرر اسم الروح الشريرة «بيتلجوس» ثلاث مرات، مما يدعوه إلى إحداث الفوضى في منزل عائلة ديتز مرة أخرى.