استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-7-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، إذ سجل نحو 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك، وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودي عبر المواقع الرسمية للبنوك على الإنترنت:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 48.11 جنيه للشراء و48.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري عند 48.11 جنيه للشراء4و8.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 48.11 جنيه للشراء و48.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 48.12 جنيه للشراء، ونحو 48.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة نحو 47.98 جنيه للشراء و48.08 جنيه للبيع.