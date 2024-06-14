«القومي لحقوق الإنسان» ينظم جلسات حوارية مع طلاب المدارس بالإسكندرية لرفع الوعي

عقدت لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جلسات حوارية بمحافظة الإسكندرية حول «التوعية بحقوق الإنسان في المدارس»، للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، من مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من 10-11 يونيو الجاري.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التربية والتعليم؛ بهدف تضافر الجهود من أجل الإعداد الأمثل للأجيال الجديدة، وفي إطار خطة عمل اللجنة وخطة عمل مشروع دعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أنشطة تفاعلية حول حقوق الإنسان

شارك في الجلسات 26 معلما وأخصائيا بهدف إعدادهم لتنفيذ أنشطة تفاعلية حول حقوق الإنسان مع 150 طالبا بالمرحلة الابتدائية على مدار ثلاثة أيام تحت إشراف فريق المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتهدف مخرجات النشاط إلى تأهيل الطلاب ليكونوا سفراء لحقوق الإنسان يقومون بنقل الخبرة إلى زملائهم في مدارسهم المختلفة بالمحافظة.

وخلال الجلسات جرى تقديم معلومات حول دور المجلس وأهدافه ونشأته وتكوينه، وشرح قيم حقوق الإنسان ومبادئها وصكوكها الأساسية، وذلك من خلال الحوار التفاعلي، بالتركيز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل. كما تضمنت الجلسات عرض فكرة التربية الإيجابية وأبرز مبادئها وأهدافها ومناقشة نقاط الالتقاء بينها وبين اتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تناول المشكلات السلوكية الصفية للأطفال من سن 6 – 12 سنة وكيفية التصدي لها.