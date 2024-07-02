«حياة كريمة» تستكمل جهودها في تطوير قرى المنيا.. مشاريع خدمية بكل القطاعات

شهدت محافظة المنيا تحولًا شاملًا في مختلف القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والتعليم العالي، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، إذ جرى تنفيذ عشرات المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليار جنيه، وتضمنت هذه المشروعات إنشاء مدارس جديدة وإحلال وتجديد المدارس القديمة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات جديدة بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جهود حياة كريمة في قطاع التعليم بالمنيا

تمتد مبادرة «حياة كريمة» في المنيا لتشمل 192 قرية و757 تابعا لها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 40 مليار جنيه، موزعة على مختلف القطاعات في مراكز ديرمواس، وملوى، وأبو قرقاص، ومغاغة، والعدوة. شملت هذه المشروعات العديد من المبادرات، وتم إضافة مراكز بني مزار وسمالوط في المرحلة الثانية بواقع 102 قرية.

شهد قطاع التعليم في المنيا تقدمًا كبيرًا بتكلفة تصل إلى 3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 524 مدرسة جديدة (إنشاء وإحلال وتجديد)، ليصل عددها الإجمالي حاليًا إلى 1997 مدرسة، مقارنة بـ 1696 مدرسة كانت موجودة في عام 2014.

17 مشروعا في قطاع التعليم العالي

أما قطاع التعليم العالي، فشهد تطورًا كبيرًا بتكلفة 2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 17 مشروعًا بما في ذلك إنشاء مستشفيات متخصصة مثل مستشفيات الكلى والكبد، ومباني الاستقبال والطوارئ بمستشفى المنيا الجامعي، إضافة إلى إنشاء كليات جديدة مثل كلية الحقوق ومبنى كلية دار العلوم. وزاد عدد الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة حاليًا إلى 36 كلية، مقارنة بـ 21 كلية في عام 2014.

في مجال الصحة، بلغت تكلفة المشروعات 2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 101 مشروع بما في ذلك إنشاء مستشفيات نموذجية ومراكز طبية متخصصة، ومن بين المشروعات البارزة، إنشاء مستشفيات في سمالوط، ملوى، ديرمواس، وتحسين مستشفيات الحميات والصدر بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مستشفيات العدوة وبني مزار ومطاي.