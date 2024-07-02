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حزب مستقبل وطن: تكليف الرئيس بتشكيل حكومة جديدة يلبي رغبات المواطنين

كتب:

محمد أباظة
04:26 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
النائب عصام هلال عفيفي

النائب عصام هلال عفيفي

قال النائب عصام هلال عفيفي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن خطاب التكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة يعبر عن احتياجات ومتطلبات المواطنين من الحكومة المرتقبة.

خطاب التكليف

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن خطاب التكليف ركز على أكثر من نقطة في غاية الأهمية، منها بناء الإنسان والقضاء على التحديات الاقتصادية المتعددة منها غلاء الأسعار والتضخم، مع الحفاظ على الأمن القومي وتدعيم الحياة السياسية والمشاركة السياسية.

الحكومة المرتقبة

وأشار كيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن خطاب تكليف الرئيس السيسي، للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة هو أكبر معبر عن احتياجات المواطنين والسياسيين من الحكومة القادمة، والتي لا بد أن تعمل على تنفيذه بنفس ترتيب الأولويات التي جاءت في الخطاب.

وأفاد مصدر حكومي مطلع، بأنّ التغيير الوزاري يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة إكسترا نيوز.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.