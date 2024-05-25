المجلس القومي للمرأة ينظم دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج «نورة» بأسيوط

نظم المجلس القومي للمرأة دورتين تدريبيتين لميسرات برنامج «نورة» على التوازي، استهدفتا 55 ميسرة، بمحافظة أسيوط، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات.

المرحلة الثانية من تدريب الميسرات

وأكدت شيرين ماهر منسقة برنامج نورة بالمجلس، إن الدورتين التدريبيتين هما المرحلة الثانية من تدريب الميسرات، موضحة أنهما تضمنتا التعريف بالتغيرات الجسدية للفتيات خلال مرحلة المراهقة، وطرق العناية بالنظافة الشخصية وقيم احترام الآخرين.

ما هو برنامج نورة؟

يذكر أن برنامج «نورة» أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الفتيات من سن 10 حتى 14 عامًا، ويهدف إلى بناء مهارات ومعارف الفتيات الاجتماعية والصحية والاقتصادية من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة داخل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدهن، ويتم تنفيذه في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظتي أسيوط وسوهاج، ومدة البرنامج 40 أسبوعًا.