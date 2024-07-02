بالأسماء.. أبرز الوزراء المغادرين لمناصبهم في التغيير الحكومي

ساعات قليلة تفصلنا عن حلف اليمين الدستورية للحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المكلف من رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب المصري، إذ من المقرر أن تحلف الوزارة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية.

أسماء الوزراء المغادرون من الحكومة

وكشف مصدر مطلع لـ«الوطن»، أسماء الوزراء المغادرون لمناصبهم في التغيير الحكومي، وجاءت كالتالي:

- الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

- السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

- الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

- نفين القباج، وزيرة التضامن.

- الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

- محمد معيط، وزير المالية.

- المستشار عمر مروان، وزير العدل.

- السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

- الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.

دمج وزارات واستحداث أخرى

وأكد المصدر، أن التغيير الوزاري، يشمل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، موضحًا أن الحكومة المرتقبة، ستعمل وفقاً لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وزراء يودعون العاملين قبل مغادرة مكاتبهم

وغادر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوزارة بعد توديعه للعاملين بها، وبعد الانتهاء من متابعة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، الذي أداه الطلاب اليوم، وجمع متعلقاته الشخصية وغادر الوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ووجه الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، الشكر إلى جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تنمية وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام، مُضيفًا أن ما سيتم تحقيقه من نجاحات وإنجازات تصبو لمستقبل أفضل لقطاع الطيران المدني المصري، لن يتم تنفيذها إلا بسواعدكم البناءة وبتعاونكم وتفانيكم في العمل.