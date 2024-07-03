تحذير من منطقة في الحمام يتجاهل الناس تنظيفها.. تنشر البكتيريا

لا يدرك الكثيرون أن طريقة تنظيفهم للمرحاض داخل دورة المياه، حيث تم الكشف عن أن هناك منطقة، يجهلها البعض أثناء التنظيف، تسبب انتشار الغبار والبكتيريا داخل الحمام، التي بدورها تنتقل إلى باقي الغرف بعد الاستخدام.

«الكثير ينظف دورات المياه الخاصة به بطريقة خاطئة ويغفل منطقة بالغة الأهمية»، بهذه الكلمات نقل موقع «Express»، تحذيرات خبيرة التنظيف فانيسا مارو، بشأن ممارسات معينة قد لا تكون في الواقع أفضل الأساليب لتنظيف المرحاض.

منطقة في الحمام تنشر البكتيريا

وكشفت الخبيرة أن هناك أخطاء بسيطة غالبًا ما تؤدي إلى تفويت الأشخاص لمنطقة رئيسية في المرحاض داخل الحمام، مؤكدة أن تلك المنطقة هي التي يلتقي فيها المرحاض بالأرضية، ويجب تنظيفها حتى تتم إزالة البقع الصفراء، وإزالة الغبار الذي ينشر البكتيريا في الأنحاء.

خطوات تنظيف المرحاض بطريقة صحيحة للتخلص من البكتيريا

ذكرت الخبيرة خطوات تنظيف المرحاض بشكل صحيح للتخلص من البكتيريا.

(1) ارتداء القفازات.

(2) رفع مقعد المرحاض قبل القيام بأي شيء.

(3) وضع المنظف داخل المرحاض وتركه لبعض الوقت.

(4) تنظيف المنطقة التي تم إزالة المقعد منها، من أجل التخلص من علامات الصدأ التي تتجمع حول مكان تثبيت المقعد.

(5) قم بشطف المنطقة للتأكد من أنها أصبحت نظيفة تمامًا قبل غسل وعاء المرحاض بمنتج التنظيف.

(6) استخدم فرشاة المرحاض لفركه قبل غسله بالكامل

(7) ركز على الجزء السفلي من المرحاض حول المنطقة المتصلة بالأرضية، ثم رشها بمنتج التنظيف

(8) امسح المنطقة بمنشفة ورقية للتأكد من التخلص من أي غبار متراكم والبقع الصفراء.