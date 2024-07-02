ماذا ينتظر أهالي الإسكندرية من المحافظ الجديد؟.. تطوير المناطق الداخلية

ملفات عديدة تنتظر «المحافظ الجديد للإسكندرية»، وسط ترقب أهالي عروس البحر الأبيض المتوسط، لمن يتولى الحقيبة الجديدة، خلال التغيير الوزاري المرتقب، والمقرر إعلانه رسميًا غدًا الأربعاء.

ميار أيمن، إحدى فتيات الإسكندرية طالبة بالمعهد العالي للإعلام، ترى أن الإسكندرية لا زالت تحتاج لتحسين البنية التحتية، من خلال الاهتمام بالطرق، وتطوير وسائل النقل العام، ومعالجة مشكلة الصرف الصحي.

تطوير النظافة والرعاية الصحية في الإسكندرية

وأضافت لـ«الوطن»، أن المدينة الساحلية بحاجة ماسة إلى النظافة أيضا من خلال تعزيز جهود النظافة في الشوارع والمناطق العامة، ناهيك عن الخدمات الصحية عبر تحسين المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير رعاية طبية عالية الجودة.

وشددت على أهمية ضرورة تطوير المدارس والمرافق التعليمية، ودعم المعلمين والطلاب وتوفير بنية تحتية جيدة بالإضافة إلى وضع خطط مستدامة للتطوير العمراني وضبط العشوائيات.

الاهتمام بمناطق الإسكندرية الداخلية

فيما طالبت عايدة الشيمي، ربة منزل من الإسكندرية، بضرورة الاهتمام بالمناطق الداخلية في المدينة الساحلية على غرار منطقة فرعون من خلال رصف الطرق وتعزيز الأمن والسلامة.

وأشارت إلى ضرورة الحفاظ على البيئة الساحلية ومعالجة التلوث، كما طالبت بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب، لافتة إلى أن تحقيق هذه الأولويات سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في الإسكندرية.