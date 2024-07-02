مصدر حكومي لـ«اليوم السابع»: المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

أكد مصدر حكومي مطلع في تصريحات لـ«اليوم السابع»، اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وكان مصدر حكومي مطلع أكد لـ«إكسترا نيوز»، أنّ حقائب وزارات التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي، ستكون في مقدمة الوزارات التي سيتم تغييرها.

وأضاف المصدر، أنّ التغيير الوزاري الجديد سيشمل كفاءات شابة بخبرات دولية.