«العربية للتصنيع» لـ«الوطن»: مبادرة لتأثيث وتشطيب المنازل بالتقسيط دون فوائد

زفَّت الهيئة العربية للتصنيع، بشرى بشأن المبادرات المجتمعية الثلاث التي ينفذها مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة، مؤكدة مضاعفة مدة السداد لمبادرات تأثيث المنازل بالأثاث، وإمكانية تشطيب الوحدات السكنية، وإجراء الدراسات الجدوى لبعض المشروعات.

تقسيط منتجات الهيئة العربية للتصنيع

وقال اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، التابع للهيئة العربية للتصنيع، إنّ المصنع وقع اليوم، بروتوكول للتعاون المشترك مع البنك الأهلي، يتيح تقسيط الخدمات التي يقدمها المصنع للمواطنين، ومنتجاته المختلفة.

مبادرة افرش بيتك

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المبادرات التي يستفيد منها المواطنون بموجب بروتوكول التعاون الموقع مع البنك الأهلي اليوم، تضم مبادرة «افرش بيتك»، التي تتيح للمواطن إمكانية فرش منزله بأثاث جديد لكل غرف المنزل، أو إمكانية شراء قطع أثاث معينة لمنزله.

وأوضح اللواء دكتور عمرو عبدالعزيز، أنّ التعاون مع البنك الأهلي يضم أيضًا مبادرة «شطب شقتك»، التي تتيح التعاقد بين مصنع قادر والعميل، لتشطيب شقته بالتعاون مع نخبة من المهندسين والعمالة الفنية المدربة، وكذلك مبادرة «مشروعك مستقبلك»، التي تقوم على إجراء مصنع قادر للدراسات الخاصة بالمشروعات للشباب، وإمكانية التعاون في تنفيذها.

تقسيط منتجات مصنع قادر

وأشار رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة، إلى إمكانية سداد ثمن أيًا من المنتجات التي ينتجها المصنع والمبادرات دون فوائد خلال عامين من شراء المنتج، أو التقسيط بفائدة تبدأ من 17% لمدة 12 عاما كاملة.

يذكر أنّ مصنع قادر للصناعات المتطورة ينتج عددًا من المنتجات المدنية، بينها الأسكوتر الكهربائي، وعربات نقل الأموال، وعربات الجولف، وغيرها.

وكان اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أمس، حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوطين الصناعات المحلية المختلفة، بأعلى درجات الجودة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وبسعر مناسب، وذلك لخدمة أغراض التنمية الشاملة للدولة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، والتنمية المجتمعية.