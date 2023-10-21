4 غرف بـ85 ألف جنيه فقط.. تفاصيل مبادرة «افرش بيتك» بتقسيط لمدة 96 شهرا

على مدار الشهور الماضية حرصت الحكومة المصرية على إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في خفض أسعار السلع والمنتجات المختلفة، حرصا منها على مواجهة الغلاء وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين بأسعار مخفضة، لتطلق مبادرة جديدة اليوم تحت مسمى «افرش بيتك» بإشراف من الهيئة العربية للتصنيع لتوفير الأثاث المنزلي بأسعار أقل من السوق.

اشتر 4 غرف بـ85 ألف فقط ضمن مبادرة «افرش بيتك»

وتتيح مبادرة «افرش بيتك» للمواطنين الأثاث المنزلي بأحدث التصميمات وبأسعار مخفضة بشكل كبير، أقل من أسعار الأماكن الأخرى، مع إتاحة الفرصة لهم بتقسيط ما يرغبون في شراءه على 96 شهرا دون الحصول على مقدم من المشتري.

وانطلاقا من تنفيذ مبادرة «افرش بيتك» أعلن مصنع «قادر» للصناعات المتطورة المشارك في المبادرة أن المواطن يستطيع شراء 4 غرف من الأثاث المنزلي بسعر 85 ألف جنيه فقط، الأمر الذي يوفر الكثير على المواطنين الراغبين في تجهيز منزلهم سواء كانوا من المقبلين على الزواج أو الراغبين في تجديد المنزل، مع منحهم ضمان لمدة عام على سلامة الأثاث الذي تم شراءه ضمن المبادرة.

مكان شراء الأثاث المنزلي بأسعار مخفضة من مبادرة «افرش بيتك»

وحددت المبادرة مكان المعرض الذي يتم فيه عرض الأثاث الذي يمكن شراؤه من المبادرة بأسعار مخفضة، إذ يتواجد ذلك المعرض في أول شارع الطيران بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، في الجهة المقابلة لفندق «سونستا».

موعد بدء مبادرة «افرش بيتك» لبيع الأثاث المنزلي بأسعار مخفضة

كما حددت الهيئة العربية للتصنيع مواعيد العمل بالمبادرة، والتي تكون في أيام العمل الرسمية من الأحد للخميس، ليبدأ العمل في المبادرة بدء من الساعة 8 صباحا، وحتى 3 عصرًا.