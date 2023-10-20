«س وج».. كل ما تريد معرفته عن مبادرة «افرش بيتك 4 غرف بـ85 ألف جنيه»

أعلن مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع، عن مبادرة «افرش بيتك» 4 غرف لتوفير الأثاث وتصنيعه بأسعار مخفضة للمصرييين مع إمكانية تقسيطه، موضحًا أن المصنوعات الخشبية تأتي وفقا لأحدث التصميمات العالمية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، «س وج» كل ما تريد معرفته عن مبادرة «افرش بيتك» لتوفير الأثاث للمصريين، وفقا لما أعلنه مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع.

أسعار الغرف والمصنوعات الخشبية في مبادرة «إفرش بيتك» لتوفير الأثاث؟

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع قادر، أن مبارة افرش بيتك تتضمن توفير أثاث 4 غرف بشكل كامل، وبسعر يصل لـ 85 ألف جنيه وبالتقسيط حتى 8 سنوات، مع ضمان عام لمدة سنة ضد وجود أي عيوب في الصناعة.

ما هي المصنوعات الخشبية المعلن عنها من قبل مصنع قادر ضمن مبادرة «إفرش بيتك»؟

سرير دورين مصنوع من أفضل أنواع الأخشاب، وسرير من الخشب الزان، بالإضافة إلى سرير مكون من 2 ضلفة بالمرآة.

كيفية سداد تقسيط أسعار الأثاث ضمن مباردة «إفرش بيتك»؟

أوضح مصنع قادر في إعلانه، أن سداد قيمة التقسيط في مبادرة افرش بيتك، يكون دون مقدم، كما أنه يمكنه التقسيط حتى 96 شهرا.

أين توجد منتجات الأثاث الخشبية المصنعة من مصنع قادر ضمن مبادرة «إفرش بيتك»؟

قال مصنع قادر، إن من يريد الاطلاع على المنتجات الخشبية، عليه زيارة معرض المنتجات في مدينة نصر أول شارع الطيران، أمام فندق سونستا، مفتوح من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، وهذا وفقا لأيام العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس.

ما أبرز مشروعات مصنع قادر؟

عمل مصنع قادر على تأثيث وتجهيز العديد من المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أبراج وزارة المالية، والعديد من الفنادق خارج مصر وداخلها، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، وكذلك مبنى هيئة قضايا الدولة، وبعض المقرات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

هل يوجد منتجات أخرى ينتجها مصنع قادر غير الأثاث؟

أشار المصنع إلى أن هناك العديد من المنتجات، من بينها سيارات المطافي، والعربات المدرعة، وعربات نقل الأموال، وكذلك المصنوعات الخشبية.