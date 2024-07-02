«قد يتحول لأزمة مثل كوفيد».. معلومات صادمة عن فيروس يهدد ملايين البشر

حالة من القلق رافقت الانتشار الواضح لسلالة جدري القرود الجديدة، التي نالت من آلاف الأشخاص في العديد من الدول داخل أمريكا وإفريقيا وأوروبا، ما دفع منظمة الصحة العالمية، إلى التحذير من هذا الوباء، والإعراب عن قلقها حيال الانتشار المرجح على مستوى العالم.. فماذا تعرف عن السلالة الجديدة، وكيف تتفادى الإصابة بها؟

جدري القرود، مرض فيروسي ينتمي إلى عائلة الجدري، وانتقاله يكون عبر الحيوان إلى الإنسان، وليست جميع أنواع الحيوانات، ففي الأغلب يكون من فصيلة القوارض، بحسب ما أوردته منظمة الصحة العالمية.

ما أعراض جدري القرود؟

الحمى

الصداع

آلام العضلات

آلام الظهر

التعب

تورم الغدد الليمفاوية

الطفح الجلدي، وهو الأكثر شيوعًا ويظهر عادة في غضون 3 أيام من ظهور الحمى، ويبدأ في الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

يتطور الطفح الجلدي من خلال مراحل مختلفة، قبل أن يتحول إلى قشور تسقط.

كيف ينتقل جدري القرود؟

التلامس المباشر مع حيوان مصاب.

التلامس غير المباشر مع سوائل جسم حيوان مصاب.

التلامس مع الملابس أو الفراش الملوث بسوائل جسم حيوان مصاب.

تنتقل أيضًا من شخص لآخر، من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، بما في ذلك الاتصال بالطفح الجلدي أو سوائل الجسم.

ما مضاعفات جدري القرود؟

معظم حالات جدري القرود خفيفة وتختفي من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك يمكن أن تكون المضاعفات خطيرة في بعض الحالات، خاصة للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وتأتي على النحو التالي:

الالتهاب الرئوي

عدوى الدماغ

الوفاة في بعض الأحيان

كيف يمكن الوقاية من جدري القرود؟

لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن يمكن الوقاية من خلال تجنب الاتصال بالحيوانات المصابة، وغسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون أو باستخدام معقم اليدين الذي يعتمد على الكحول.

تجنب الاتصال بسوائل جسم الشخص المصاب، بما في ذلك الدم أو اللعاب أو الطفح الجلدي، ارتداء الملابس الواقية عند التعامل مع المصابين، طهي اللحوم بشكل كامل.

ما يجب فعله إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجدري القرود؟

إذا كنت تعاني من أي من أعراض جدري القرود، فمن المهم طلب العناية الطبية فورًا، سيقوم الطبيب بتقييم حالتك وإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد ما إذا كنت مصابًا بالمرض، من عدمه.

يشار إلىمنظمة الصحة العالمية أعربت عن قلقها البالغ إزاء تفشي سلالة جديدة من فيروس جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 9291 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 419 منذ بداية عام 2024.

وفي الآونة الأخيرة، أثار الملياردير وعالم الكمبيوتر بيل جيتس قلقًا عالميًا بشأن احتمال حدوث وباء جديد لجدري القرود، إذ حذر في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العالمية، من أن جدري القرود لديه القدرة على أن يكون كارثة مثل فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تهدد 30 مليون شخص خلال 6 أشهر.