ماذا قدمت حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر؟

تستمر محافظة الأقصر في تنفيذ مشروعاتها القومية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تحسين وتطوير 1500 قرية عبر الجمهورية حتى الآن، تم الانتهاء من 368 مشروعًا، وما زال العمل جاريا في 324 مشروعًا آخر، بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 9.9 مليار جنيه، بهدف خدمة أكثر من 600 ألف مواطن في مدينتي إسنا وأرمنت.

تحسين البنية التحتية

تمتد هذه المشروعات التي تنفذها حياة كريمة إلى القرى والنجوع في مناطق جنوب وغرب المحافظة، وتشمل تحسين بنية التحتية لتوفير دعم شامل للسكان، ويتم تنفيذ هذه المشروعات بواسطة جهاز تعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، وتشمل تحسينات في مجالات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات أخرى تحت إشراف مباشر من الحكومة المحلية.

813 مشروع لخدمة المواطن

تم اختيار مركز ومدينة إسنا في محافظة الأقصر بتقسيمها إلى 9 وحدات محلية تضم 27 قرية و220 تابعًا، بينما تم اختيار مركز ومدينة أرمنت بتقسيمها إلى 4 وحدات محلية تضم 7 قرى و94 تابعًا. يبلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة في تلك المناطق 813 مشروعًا، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان وتعزيز جودة حياتهم.

وتحتفل مبادرة حياة كريمة بإنجازاتها في الأقصر بتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.