فوائد الاستحمام بالماء المالح.. تحفيز الدورة الدموية وتعزيز النوم

في نهاية كل يوم يفضل الكثيرون إغمار أنفسهم في حمام دافئ، للشعور بالراحة بعد يوم طويل، والتخلص من التعب والإرهاق، وفي كثير من الأحيان يشعر الحمام الدافئ البهجة والاسترخاء، والبعض يضيف ملح للماء لزيادة الراحة، وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» فوائد الاستحمام بالماء المالح، وفقًا لموقع «webteb»

الاسترخاء

الملح يساعد على تنظف المسام بعمق، ويعمل على إزالة يزيل الأوساخ والسموم والشوائب العالقة، ويستعيد الحاجز الواقي للبشرة، للاحتفاظ برطوبتها لأطول فترة ممكن، كما أن الماغنيسيوم الموجود في ملح البحر يقلل من احتباس الماء في الجسم، كما أنه ويساعد على تنشيط الدورة الدموية.

الاستحمام بالماء الدافئ بالملح قبل ساعة من النوم، يساعد على تعزيز النوم السليم عن طريق تسريع عملية إنتاج الميلاتونين.

تخفيف آلام العضلات

ووفقا للدكتور معتز السيد استشاري جراحة العظام، فإن وضع ملح البحر في الماء يساعد على تخفيف التشنجات وتوتر وتقلصات العضلات وتصلب المفاصل، وتلطيف الألم المصاحب والقدمين المرهقة، من خلال نقع الجسم في حمام ماء دافئ والملح لمدة نصف ساعه.

محاربة الالتهابات

لأن المياه المالحة بها خصائص مضادة للميكروبات، والاستحمام بالمياه المالحة يكافح الالتهابات التي تصيب الجلد من خلال منع نمو البكتيريا، ويدعم من يعانون من الالتهابات الجلدية أو الجروح البسيطة.

يساعد الماء الدافئ بالملح على علاج الأمراض الروماتيزمية وتخفيف ألم خشونة مفصل الركبة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل الصدفي.