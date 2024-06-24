احذر الاستحمام بعد تناول الطعام.. يسبب مشكلات صحية خطيرة

في الوقت الذي يُعد فيه الاستحمام جزءًا لا غنى عنه في الروتين اليومي للنظافة الشخصية، إلا أنه قد يتسبب في مشكلات صحية كبيرة في بعض الحالات، ومنها توقيت الاستحمام الخاطئ، إذ يشير خبراء التغذية إلى أن الاستحمام بعد تناول الطعام يُشكِّل خطرًا كبيرًا على الجسم.

والدكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، أوضحت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التفاصيل حول الأمراض التي تتسبب فيها عادة الاستحمام بعد تناول الطعام.

لماذا يُعد الاستحمام بعد تناول الطعام خطيرا؟

وبحسبما أوضحته استشارية التغذية العلاجية، فإن الجسم عقب تناول الطعام يحتاج إلى تركيز الدم في منطقة الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم، وعند الاستحمام في ذلك الوقت يسبب التوسع في الأوعية الدموية في الجلد، وبالتالي يسحب كمية كبيرة من الدم إلى الأطراف، ويقلل من تدفقه إلى المعدة والأمعاء، مسببًا توزيعا غير متوازن للدم، ما يؤدي إلى عدة مشاكل صحية، ومنها ما يلي:

عسر الهضم

بحسب «غادة» فإن نتيجة عدم توافر كمية الدم اللازمة لإتمام هضم الطعام، قد يتعرض الجسم لمشكلات في إتمام عملية الهضم، لذا تنصح أخصائية التغذية العلاجية بالاستحمام بعد مرور ساعتين أو أكثر من وقت تناول الطعام؛ حتى يُكمل الجسم الجزء الأكبر من عملية الهضم بشكل طبيعي.

متلازمة القولون العصبي

في حالة الاستحمام بشكل يومي بعد تناول الوجبات وخاصة المتكاملة، يتعرض الجهاز الهضمي لنقص شديد في نسبة الأكسجين، نتيجة انتقال الدم للأطراف، ما يؤدي إلى تقلصات في الأمعاء، وبالتالي يتسبب في الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

انخفاض ضغط الدم

الاستحمام وخاصة بالماء الساخن عقب تناول الطعام، يتسبب في انخفاض حاد في ضغط الدم، وخصوصًا بعد الوجبات الدسمة، وقد يصل الأمر للخطورة الشديدة في حالة المصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض الدم أو أمراض القلب.