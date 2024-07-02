ضمن بدائل الثانوية العامة.. امتيازات «معهد سكرتارية طبية» بالإسكندرية

ضمن المدارس البديلة للثانوية العامة، يوجد «معهد السكرتارية الطبية للتعليم المزدوج» بالإسكندرية، والذي يتخصص خريجيه في الأعمال الكتابية بمجال الرعاية الصحية أو المستشفيات، إذ تتضمن مهام المتدرب التعامل مع مهمات ومعدات المكاتب وأجهزة الاتصال.

ويتيح مشروع التعليم والتدريب المزدوج بالإسكندرية، فرصة للالتحاق بمدرسة طلعت حرب الثانوية الفنية العسكرية، للحصول على مهنة سكرتارية طبية تعليم مزدوج، وذلك للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2024، كأحد بدائل الثانوية العامة.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» كافة المعلومات الخاصة بهذا التخصص.

مهام متدرب السكرتارية الطبية

تقول المهندسة أمل حسان، مدير عام التعليم الفني والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية لـ«الوطن»: «يتخصص متدرب السكرتارية الطبية في الأعمال الكتابية بمجال الرعاية الصحية أو المستشفيات».

وتتضمن مهام المتدرب التعامل مع مهمات ومعدات المكاتب وأجهزة الاتصال، وينفذ المتدرب الأعمال طبقاً للتعليمات الصادرة إليه، وتسجيل بيانات المرضى، وتسجيل جداول المواعيد ويساعد الأفراد الإشرافيين.

المهام والقدرات

وأوضحت المهندسة أمل حسان، أن المتدرب في السكرتارية الطبية يتضمن الأعمال الإدارية، من خلال تنظيم والمحافظة على أنظمة السجلات «الأرشيف»، وتشغيل معدات المكتب وأنظمة الاتصالات مثل التليفونات والفاكس وماكينات التصوير ، واستخدام الحواسب الآلية وبرامجها المختلفة، وإجراء مراسلات تجارية باللغتين العربية والإنجليزية، ومهام المكتب الطبي وأعمال تسجيل الحسابات، وفهم التعبيرات الطبية المعتادة.

المستقبل الوظيفي

وأضافت: «يكون متدرب السكرتارية الطبية مؤهلاً للعمل كموظف استقبال طبي، سكرتير في مستشفي أو في إدارة المستشفى، وتتعلق فرص التشغيل بمبدأ الكفاءة في الدراسة ثم في العمل».

قواعد القبول

وأوضحت مدير عام التعليم الفني والتدريب المزدوج بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، أن قواعد القبول تشترط الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي «الإعدادية العامة الحديثة»، بالحد الأدنى من المجموع الكلي (140 درجة)، فضلا عن اجتياز اختبار اللياقة الطبية واختبار القدرات والمقابلة الشخصية.