محمد قماح يطرح أغنية «سون فاسون» من ألبومه الجديد (صور)

طرح المُطرب محمد قماح، منذ ساعات قليلة، أغنية بعنوان «سون فاسون»، وهي أول أغنيات ألبومه الجديد المُقرر طرح أغنياته تباعا بطريقة منفردة، حيث مزجت الأغنية بين موسيقى الراي وايقاع الريجاتون، بكلمات ولحن وتوزيع يدعو للبهجة والرقص.

لهجات أغنية محمد قماح الجديدة

تضمنت الأغنية محمد قماح الجديدة كلمات ذات طابع خاص وعصري، بعدة لغات مختلفة مثل الفرنسية والألمانية والإيطالية والعربية، على غرار ما سبق وقدمه من قبل من أفكار موسيقية مختلفة تحمل كلمات بلغات مختلفة مثل «كروسون» التي حققت نجاحا كبيرا منذ سنوات.

وتفاعل جمهور محمد قماح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع برومو الأغنية الجديد الذي قام بنشره على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، ودشن جمهوره عدد من الهاشتاغات احتفالا بطرح الأغنية وتعبيرا عن مضمونها وكلماتها.

وتُمثل هذه الأغنية عودة محمد قماح لطرح أغنياته بعد نجاح تجاربه التلحينية مع عدد من المُطربين أبرزهم عمرو دياب بأغنية "الكلام ليك"، حيث انتهى قماح من تنفيذ جميع مراحل ألبومه الجديد الذي يحمل قرابة 20 أغنية، من المُقرر أن يقوم بطرح أغنياته أغنية تلي الأخرى بطريقة منفردة بعيدا عن طرح الألبوم بشكل كامل، وهو الأسلوب الذي يتبعه عمرو دياب وكبار نجوم الغناء في طرح ألبوماتهم الغنائية خلال الفترة الماضية.

تفاصيل أغنية «Sans Facon»

الجدير بالذكر أن أغنية «Sans Facon» من كلمات وألحان وتوزيع محمد قماح، وهندسة صوتية لـ خالد رؤوف، إذ تأتي هذه الخطوة ليُقدم قماح نفسه في هذا الألبوم كصانع موسيقي يُبدع في الكلمات والألحان والتوزيع على غرار خطوات سابقة قام بتنفيذها لنفسه ولبعض نجوم الغناء أبرزهم عمرو دياب الذي قام بتلحين وتوزيع أغنية "الحفلة" في ألبومه قبل الأخير، إلى جانب تلحينه أغنية "الكلام ليك" في الألبوم الأخير.