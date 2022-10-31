محمد قماح بعد طرح أغنيته الجديدة: «بحاول أقدم شكل جديد ومختلف»

طرح الفنان محمد قماح، أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «حب مش هيدق قلبي» والتي يقدمها على طريقة الديو مع الفنانة يسرا الجندي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

سعيد بردود أفعال الأغنية

وعن أغنية «حب مش هيدق قلبي»، قال الفنان محمد قماح فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد بردود الأفعال: «أغنيتي إن شاء الله توصل لأكبر عدد ممكن خلال الفترة الجاية».

أما عن تعاون الفنان محمد قماح مع الفنانة يسرا الجندى قال إنه خلال هذه الفترة يحاول أن يقدم شكلا جديدا ومختلف، ولذلك فهو يتجه إلى تقديم مزيكا مختلفة، بالإضافة إلى اهتمامه بتقديم ديوهات مع آخرين.

أقدم أغنية مع يسرا الجندي

وعبر «قماح» عن سعادته مع يسرا، قائلا: «صوت مميز وكانت الكواليس بينهم مميزة للغاية، وأنه سبق وقدم ديوهات خلال الفترة الماضية مع عدد من الفنانين ولن يكتفي بذلك، ولكن هناك خطة لعدد من الديوهات مع مطربين آخرين».

يذكر أن أغنية «حب مش هيدق قلبي» التي قدمها الفنان محمد قماح بالتعاون مع الفنانة يسرا الجندي، من كلمات محمد قماح وهادي محمد وألحان وتوزيع محمد قماح.